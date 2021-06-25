В Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"

25 июня, 23:26
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В Санкт-Петербурге начался праздник "Алые паруса". В этом году выпускники должны находиться на шоу в медицинских масках, которые выдают при входе на Дворцовую площадь. У них также измеряют температуру.
Из-за пандемии количество зрителей ограничили. На Дворцовую площадь и набережную Невы вход открыт только для выпускников.
В этом году главными темами мероприятия стали 30-летие возвращения трехцветного российского флага, 60-летие первого полета человека в космос и годовщина рождения святого князя Александра Невского. Ведущими праздника по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова. Завершится мероприятие салютом и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Общегородской выпускной "Алые паруса" проходит в Петербурге каждый год. Впервые корабль под алыми парусами на Неве увидели ленинградские школьники 27 июня 1968 года. Спустя 11 лет традиция прервалась и возобновилась только через 25 лет. В прошлом году праздник прошел в онлайн-формате.
В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников "Алые паруса"
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