"Лежал в пакете". Девушка – об обнаруженном младенце в Москве

Видео: Москва 24

Девушка, которая обнаружила брошенного младенца на Ярославском шоссе, раскрыла Москве 24 подробности произошедшего.

"Мы с мамой должны были ехать в больницу и услышали крики. Я попросила маму остановить машину, вышла и пошла на эти крики, пришла на площадку и увидела, что на скамейке лежит ребенок. Соседи принесли полотенце и одеяло. Он был голенький, обернутый в белую пеленку и в пакете", – сказала она.

Девушка сразу вызвала скорую помощь и полицию. При этом она уточнила, что не встречала в последнее время во дворе беременных женщин.

Ранее сообщалось, что в столице нашли новорожденного ребенка на скамейке. На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад.

Сейчас его осматривают врачи.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.

