"Лежал в пакете". Девушка – об обнаруженном младенце в Москве

14:54
"Мы с мамой должны были ехать в больницу и услышали крики. Я попросила маму остановить машину, вышла и пошла на эти крики, пришла на площадку и увидела, что на скамейке лежит ребенок. Соседи принесли полотенце и одеяло. Он был голенький, обернутый в белую пеленку и в пакете", – сказала она.
Девушка сразу вызвала скорую помощь и полицию. При этом она уточнила, что не встречала в последнее время во дворе беременных женщин.
Ранее сообщалось, что в столице нашли новорожденного ребенка на скамейке. На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад.
Сейчас его осматривают врачи.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.
Грудного ребенка обнаружили на Ярославском шоссе
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