СК начал проверку после обнаружения младенца на скамейке в Москве

Фото: прокуратура Москвы

В Москве организована проверка по факту обнаружения брошенного младенца во дворе одного из домов на Ярославском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По итогам доследственной проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 125 ("Оставление в опасности") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

На данный момент ребенок доставлен в одну из детских больниц, где находится под наблюдением врачей. Дальнейшее жизнеустройство мальчика прокуратура поставила на контроль.

Ранее стало известно, что младенца обнаружили жители дома, которые и сообщили об этом в полицию. На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

