Стали известны подробности убийства роженицей чужого младенца в Башкирии

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Женщина, которая выбросила чужого младенца из окна роддома башкирского Стерлитамака, страдала депрессией и проходила лечение в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве уточнили, что она была выписана в удовлетворительном состоянии и ее не сочли опасной для окружающих.

Инцидент произошел 16 августа. По данным следствия, роженица, находясь на 3-м этаже в общей палате родильного отделения ГБУЗ РБ "Клиническая больница № 1", выбросила из окна новорожденного ребенка женщины, которая была с ней в одной палате. От полученных травм младенец скончался.

По словам уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Миланы Скоробогатовой, с семьей погибшего ребенка работают психологи.

