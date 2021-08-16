Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Суд отправил в СИЗО женщину, которая выбросила в мусорный бак младенца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Усачева. Женщина оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").

Обнаруженный в мусорном баке в Хамовниках новорожденный ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Сейчас он госпитализирован и находится под наблюдением врачей. В отношении матери возбуждено уголовное дело, которое взяла на контроль прокуратура.

В ходе допроса женщина сообщила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности.