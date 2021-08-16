СК просит арестовать и. о. главы антикоррупционной службы Северо-Западной таможни

16:45
Фото: СК РФ
Следственные органы просят арестовать и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"В Дорогомиловский районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении главы антикоррупционной службы управления ФТС, задержанного по делу о взятке", – сказал пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.
Речь идет о Максиме Розсыпало. Накануне его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в июле 2021 года Розсыпало вступил в сговор с другими чиновниками Северо-Западного таможенного управления ФТС. За денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации сотрудники таможни не принимали дополнительные меры по проверке юридического лица при таможенном оформлении.
Следствие полагает, что через посредника подозреваемый потребовал от предпринимателя 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.
Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 миллиона рублей за непринятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал Максиму Розсыпало, сообщают в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").
Ранее Ставропольский краевой суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. О задержании Сафонова стало известно 20 июля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.
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