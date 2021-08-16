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Происшествия

16 августа, 22:58

Дело о халатности возбуждено после гибели 5-месячного ребенка под Воронежем

происшествия дети

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следователи возбудили дело о халатности со стороны чиновников и работников учреждений системы профилактики после гибели пятимесячного ребенка в Воронежской области, сообщает ТАСС. Речь идет о ребенке из семьи подростков с психическими заболеваниями.

Инцидент произошел 12 августа в одном из жилых домов поселка Вишневый Богучарского района. Там обнаружили тело малолетнего ребенка с телесными повреждениями. Судмедэкспертиза установила криминальный характер смерти малыша. СК возбудил дело об убийстве малолетнего.

Позже следователи задержали подозреваемых – 17-летнюю мать малыша и ее 14-летнего сожителя, которые являются воспитанников специализированного интернатного учреждения. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

По предварительным данным, должностные лица районных органов и учреждений системы профилактики не проводили надлежащий контроль за указанными лицами. Как считает следствие, они не приняли достаточных мер к выявлению и своевременной постановке семьи на учет, а также не рассматривали вопрос о возможном изъятии малолетнего, находившегося в социально опасном для жизни и здоровья положении.

Как пояснили задержанные, 12 августа они оставили пятимесячного ребенка без присмотра дома, а когда вернулись домой, то обнаружили мальчика лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой.

Ранее СК задержал женщину, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак. На данный момент женщина доставлена в отделение полиции, где проводятся следственные действия.

По известным данным, обнаруженный в мусорном баке новорожденный ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Сейчас он госпитализирован и находится под наблюдением врачей. В отношении матери возбуждено уголовное дело, которое взяла на контроль прокуратура.

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