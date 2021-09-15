Выкинувшую новорожденную дочь в мусорный бак в центре Москвы осудили на два года

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В Москве осудили на два года женщину, которая выкинула новорожденную дочь в мусорный бак в Хамовниках. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд назначил 41-летней женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Напомним, женщина оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере на улице Усачева. Ее удалось оперативно задержать благодаря записям камеры видеонаблюдения. Подозреваемая рассказала, что выкинула дочь, потому что была не готова воспитывать ребенка.