Выкинувшую новорожденную дочь в мусорный бак в центре Москвы осудили на два года

18:11
Фото: Москва 24
В Москве осудили на два года женщину, которая выкинула новорожденную дочь в мусорный бак в Хамовниках. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры суд назначил 41-летней женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Напомним, женщина оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере на улице Усачева. Ее удалось оперативно задержать благодаря записям камеры видеонаблюдения. Подозреваемая рассказала, что выкинула дочь, потому что была не готова воспитывать ребенка.
Полицейские задержали женщину, выбросившую новорожденного ребенка на помойку
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