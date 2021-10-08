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Происшествия

16:30

Прокуратура Калмыкии проверит данные о медсестре, угрожавшей выкинуть ребенка в окно

происшествия регионы

Фото: depositphotos/kalinovsky

Прокуратура Калмыкии проверит данные о сотруднице перинатального центра, которая грозилась выкинуть чужого ребенка в окно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

Женщина якобы кормила младенца из бутылочки, а после пожаловалась на нехватку нервов от крика ребенка.

Ведомство проверит организацию работы больницы, а также исполнение трудового законодательства. В рамках расследования будет дана оценка деятельности должностных лиц бюджетного учреждения и Минздрава Калмыкии.

"Предварительно установлено, что медицинский работник с перинатального центра уволена. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", – добавляется в сообщении.

Ранее в Москве осудили на два года женщину, которая выкинула новорожденную дочь в мусорный бак в Хамовниках. По словам осужденной, она была не готова воспитывать ребенка.

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