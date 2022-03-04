Адвокат рассказала о возможном наказании для семьи выпавшего из окна ребенка в Москве

16:28
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Адвокат Мария Ярмуш рассказала, какое наказание может грозить родителям ребенка, который выпал с 11-го этажа жилого дома в Москве. Об этом юрист сообщила Москве 24.
По словам Ярмуш, многодетная семья ранее не состояла на учете в органах соцзащиты.
"То есть это не пьяницы и не наркоманы. Просто люди, у которых много детей, и то, что ребенок трехлетний был оставлен с сестрой, это не является признаком, что родители не выполняли своих родительских обязанностей или выполняли их ненадлежащим образом и бросили ребенка в опасности", – заявила специалист.
Адвокат добавила, что произошедшая ситуация является несчастным случаем, однако все важные обстоятельства дела обязаны уточнить следственные органы.
Мария Ярмуш отметила, что в случае оставления ребенка с 7-летней сестрой требуется установить, чем занимались отсутствовавшие в квартире родители. Если дети были предоставлены сами себе надолго, то будут основания для уголовной ответственности.
Отдельно юрист прокомментировала информацию о том, что квартира родителей упавшего ребенка была сильно захламлена.
"Помойка дома – это психическая неадекватность родителей. Но тогда будет учитываться, были ли какие-то сигналы от соседей в органы опеки. Если не было основания для школы, для детских садов, для соседей обращаться в органы опеки, тогда с органов опеки вся ответственность снимается", – пояснила Ярмуш.
Адвокат подчеркнула, что решение о той или иной классификации дела будет принимать Следственный комитет. Для возбуждения уголовного дела или признания инцидента несчастным случаем будет проведена проверка и установлены обстоятельства произошедшего.
О падении ребенка из окна 11-го этажа жилого дома стало известно накануне. У него зафиксированы открытая черепно-мозговая травма, разрыв обоих легких и множественный перелом основания и свода черепа. Сообщалось, что ребенок находился в квартире без надзора взрослых. По данному факту инициирована прокурорская проверка.
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