Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

16:28

Адвокат рассказала о возможном наказании для семьи выпавшего из окна ребенка в Москве

происшествияэксклюзив

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Адвокат Мария Ярмуш рассказала, какое наказание может грозить родителям ребенка, который выпал с 11-го этажа жилого дома в Москве. Об этом юрист сообщила Москве 24.

По словам Ярмуш, многодетная семья ранее не состояла на учете в органах соцзащиты.

"То есть это не пьяницы и не наркоманы. Просто люди, у которых много детей, и то, что ребенок трехлетний был оставлен с сестрой, это не является признаком, что родители не выполняли своих родительских обязанностей или выполняли их ненадлежащим образом и бросили ребенка в опасности", – заявила специалист.

Адвокат добавила, что произошедшая ситуация является несчастным случаем, однако все важные обстоятельства дела обязаны уточнить следственные органы.

Мария Ярмуш отметила, что в случае оставления ребенка с 7-летней сестрой требуется установить, чем занимались отсутствовавшие в квартире родители. Если дети были предоставлены сами себе надолго, то будут основания для уголовной ответственности.

Отдельно юрист прокомментировала информацию о том, что квартира родителей упавшего ребенка была сильно захламлена.

"Помойка дома – это психическая неадекватность родителей. Но тогда будет учитываться, были ли какие-то сигналы от соседей в органы опеки. Если не было основания для школы, для детских садов, для соседей обращаться в органы опеки, тогда с органов опеки вся ответственность снимается", – пояснила Ярмуш.

Адвокат подчеркнула, что решение о той или иной классификации дела будет принимать Следственный комитет. Для возбуждения уголовного дела или признания инцидента несчастным случаем будет проведена проверка и установлены обстоятельства произошедшего.

О падении ребенка из окна 11-го этажа жилого дома стало известно накануне. У него зафиксированы открытая черепно-мозговая травма, разрыв обоих легких и множественный перелом основания и свода черепа. Сообщалось, что ребенок находился в квартире без надзора взрослых. По данному факту инициирована прокурорская проверка.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать