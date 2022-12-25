Пенсионер провалился под лед на Москве-реке

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

В "Серебряном бору" спасли мужчину, провалившегося под лед на Москве-реке. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в 80 метрах от берега в районе Троице-Лыково. О происшествии спасателям сообщили очевидцы.

"Спасатели, облаченные в гидрокостюмы, подняли мужчину из ледяной воды на борт судна на воздушной подушке и доставили на спасательную станцию", – говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали первую помощь, согрели и напоили согревающим чаем. Затем москвича 1959 года рождения передали врачам скорой помощи для госпитализации.

Уточняется, что причиной случившегося стал выход на лед в запрещенном месте.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуевском городском округе спасли мужчину, который провалился под лед на реке Клязьме. По словам очевидцев, пострадавший пытался сократить путь по ледовой поверхности, направляясь на противоположный берег реки.

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