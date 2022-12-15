В Москве усилили контроль соблюдения правил безопасности на водоемах

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Спасатели в Москве усилили контроль за соблюдением правил безопасности на столичных реках и водоемах. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков на заседании комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По его словам, на дежурство ежедневно заступают 350 спасателей для предотвращения происшествий, связанных с выходом людей на лед.

Бирюков указал, что толщина льда на внутренних водоемах составляет 23–25 сантиметров, а на Москве-реке – 2–20 сантиметров. Он пояснил, что лед изменил свою структуру из-за резких перепадов температур. Москвичей попросили не выходить на лед и внимательно следить за своими детьми и домашними питомцами.

Заммэра попросил о любом происшествии на воде сообщать по номеру 112. Он рассказал, что спасатели постоянно проводят профилактические мероприятия, беседуют с отдыхающими.

"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем – около 170 мест возможного несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. В этих районах установлены соответствующие информационные щиты и знаки", – подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что зимой спасатели патрулируют акватории на судах на воздушной подушке, что позволяет двигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.

Ранее руководитель подмосковного ГУ МЧС РФ Сергей Полетыкин рассказал, что гражданам запрещается ступать на лед, если его толщина составляет менее 15 сантиметров. По его словам, при толщине льда семь сантиметров меньшие опасения потерять человека.



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