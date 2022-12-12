Мужчина провалился под лед на реке Клязьме в Подмосковье

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

В Орехово-Зуевском городском округе спасли мужчину, который провалился под лед на реке Клязьме. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Уточняется, что к спасателям обратились очевидцы. Они рассказали, что мужчина пытался сократить путь по ледовой поверхности, направляясь на противоположный берег реки.

"Однако лед не выдержал его веса и, пройдя около 30 метров, мужчина оказался в воде. Работники пожарно-спасательного подразделения оперативно прибыли на место и приступили к спасению пострадавшего, который из последних сил старался не уйти под воду", – говорится в сообщении.

На помощь пострадавшему были направлены работники дежурной смены 250-й пожарно-спасательной части. Чтобы не увеличивать нагрузку на лед, спасатели, не приближаясь к краю полыньи, бросили мужчине веревку и вытянули его на поверхность.

После этого спасенного закрепили на носилках и транспортировали в машину скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что на реках, прудах и других водоемах Москвы ввели усиленное патрулирование из-за хрупкого льда. Жителей столицей призвали быть аккуратными, а также внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок у воды.

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