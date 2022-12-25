Спасатели предупредили о сокращении толщины льда на водоемах Подмосковья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ледовый покров на водоемах Московской области из-за оттепели сократился в среднем на два сантиметра. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса сообщает Агентство "Москва".

Спасатели измерили толщину льда 53 водоемов региона. Данные мониторинга показали, что в настоящее время она варьируется от 0 до 36 сантиметров, рассказал начальник ГКУ МО "Мособлпожспас" Геннадий Пестов.

"Осадки существенно повлияли и на толщину льда, и на его структуру, которая под действием дождей стала рыхлой и ломкой. Работники противопожарно-спасательной службы признали выход на лед водоемов области опасным в период оттепели", – добавил он.

Во избежание несчастных случаев рыбакам рекомендовали подождать наступления морозов. В ходе профилактических бесед с любителями зимней рыбалки спасатели рассказали, как действовать в случае провала под лед.

"Раскинув руки в стороны, нужно попытаться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. По возможности нужно перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лед и осторожно, не обламывая кромку, наползти грудью на край льда, после поочередно забросив ноги на ледяную поверхность", – отметили в пресс-службе Мособлпожспаса.

Двигаться к берегу нужно перекатываясь в ту сторону, откуда пришли, поскольку там лед уже проверен на прочность. Чтобы увеличить вероятность благоприятного исхода, не следует паниковать и делать резких движений.

По словам спасателей, в среднем человек может находиться в холодной воде порядка 10 минут, однако практика показывает, что у провалившегося времени гораздо меньше.

Ранее руководитель подмосковного ГУ МЧС РФ Сергей Полетыкин предупредил, что на лед строго запрещено ступать, если его толщина составляет менее 15 сантиметров.



Специалисты рассказали, как помочь провалившимся под лед

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