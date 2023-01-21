Глава СК поручил возбудить дело после смерти младенца в больнице приамурской Тынды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице города Тында в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мать младенца просит возбудить дело в отношении сотрудников больницы, где ее дочь умерла через два дня после рождения. По мнению женщины, состояние ребенка ухудшилось после процедуры промывания желудка.

Уточняется, что следственное управление СК РФ организовало по данному факту доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Бурятии трехмесячный ребенок умер после прививок. По словам отца младенца, перед вакцинацией ребенок заболел ОРВИ, однако плановые прививки все равно были сделаны.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!