В Южном Бутове спасатели помогли ребенку вытащить голову из сиденья для унитаза

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Спасатели Московского авиационного центра помогли двухлетнему ребенку, голова которого застряла в детском сиденье для унитаза. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На улице Маршала Савицкого требовалась помощь малышу. Ребенок двух лет застрял в круге для унитаза", – рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Мать ребенка объяснила, что купила для него сиденье, чтобы отучить от горшка. Ребенок выхватил вещь и надел на голову, после чего женщина обратилась в службу спасения.

Спасатель Сергей Лисицын рассказал, что снять круг для унитаза удалось с помощью кусачек. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее спасатели в Москве разобрали автомобиль местного жителя, чтобы достать гадюку. Изначально пресмыкающееся было в печке, но быстро переместилось.

