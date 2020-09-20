Спасатели сняли застрявшую на крыше жилого дома сову

Фото: пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Столичные спасатели помогли сове, которая застряла на крыше жилого дома в Басманном районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Спасатели-добровольцы отряда "СпасРезерв" были направлены в Фурманный переулок, где на крыше дома 20 жительница дома напротив увидела сову, которая сидела на одном месте, атакованная воронами", – сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Как выяснилось, сова поводком запуталась в оттяжках антенны на крыше. Спасатели приступили к освобождению птицы после того, как электрик местной управляющей компании подтвердил отсутствие опасности удара током.

Спасенная сова оказалась ручной и не сопротивлялась спасателям. В дальнейшем птицу передадут в департамент природопользования.

Два дня назад, 18 сентября, спасатели вытащили собаку из реки Яузы в центре столицы. Животное упало в воду в районе Наставнического переулка и не могло самостоятельно выбраться из-за крутого бордюра.

