Спасатели разобрали автомобиль москвича, чтобы достать гадюку

Фото: телеграм-канал “Москва с огоньком”

В автомобиль жителя Москвы заползла гадюка. Чтобы достать ее, спасателям пришлось разобрать машину. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Прибывшие на место спасатели Московского авиационного центра обнаружили змею в печке, сообщает ТАСС.

"Сразу вытащить ее не получилось, так как гадюка быстро переместилась в подкрылок. А дальше пришлось разобрать машину, чтобы достать ее", – рассказали спасатели.

Сейчас специалисты выясняют, как гадюка могла появиться в городе. В ближайшее время ее отправят в департамент природопользования.

Ранее в Дагестане врачи спасли женщину, которой во время сна в рот заползла змея. Инцидент произошел, когда жительница села Леваши заснула на улице под деревом. Отмечается, что длина змеи не превышала одного метра. В момент операции женщина находилась под наркозом.