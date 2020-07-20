В Подмосковье спасатели поймали гадюку

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На частном приусадебном участке в деревне Дядьково Дмитровского городского округа спасатели поймали гадюку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

О змее в Единую службу спасения на номер 112 сообщили хозяева дома.

"Спасатели несколько раз пытались подцепить гадюку специальным крюком, но она уползала и снова возвращалась. Выждав подходящий момент, змею удалось засунуть в ведро и закрыть крышкой. Спасатели выпустили ее в лесополосе вдали от населенных пунктов", – добавили в пресс-службе.

Ранее спасатели Московского авиационного центра извлекли семейство утят из коллектора в Южном Бутове.