В Подмосковье спасатели вызволили грибников, оказавшихся отрезанными от суши

12:51
Фото: vk.com/mosoblspas
В Подмосковье спасатели помогли выбраться двум пенсионеркам и ребенку с небольшого острова, отрезанного от суши водой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.
Случай произошел недалеко от деревни Лыщиково Рузского городского округа. После обильных проливных дождей небольшой ручей, расположенный в лесу, растекся в широкую реку. Пенсионерки вместе с ребенком собирали грибы, зашли на небольшой остров и не могли перебраться на берег самостоятельно. Они вызвали спасателей по телефону Единой службы спасения 112.
"Удалось вычислить примерное местоположение застрявших. Спасатели решили переправить грибников вброд. Обнаружив мелководье, перенесли ребенка на руках и перевели пожилых женщин через реку", – добавили в пресс-службе.
Спасатели доставили грибников до ближайшего населенного пункта, где передали их родственникам. Пенсионерки с мальчиком провели в лесу более семи часов. От медицинской помощи они отказались.
Ранее сотрудник ОМОНа в Московской области спас тонущего в водоеме подростка. Он оказал пострадавшему доврачебную помощь. Впоследствии подростка доставили в больницу.
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