Строительство "Северного потока – 2" может быть продолжено в конце мая

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Строительство газопровода "Северный поток – 2" может быть возобновлено в конце мая, сообщили в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH).

Иск немецких экологов из Nabu против разрешения на проведение данных работ имеет приостанавливающее действие, передает РИА Новости.

"Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море", – сказано в сообщении BSH.

Там уточнили, что строительство будет продолжено в конце мая.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток – 2" достроят в 2021 году.

Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.

