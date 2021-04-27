Судно "Академик Черский" приступило к укладке "Северного потока – 2"

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Судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступило к работе по укладке трубопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", – говорится в релизе.

Отмечается, что баржа "Фортуна" также продолжает работу по строительству газопровода.

По словам вице-премьера Александра Новака, газопровод "Северный поток – 2" достроят в 2021 году.

Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.