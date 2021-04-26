Аналитик оценил высказывание главы МИД Германии о "Северном потоке – 2"

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о "Северном потоке – 2". Об этом сообщает RT.

"По сути, мы видим ответ на не совсем адекватное заявление со стороны министра обороны ФРГ, которая говорила, что объемы прокачки по "Северному потоку – 2" будут зависеть от поведения России на международной арене. То есть она напрямую связывала коммерческий проект и политику, занималась политизацией энергетики, в чем всегда обвиняли Россию", – объяснил Юшков.

Реакцию Мааса аналитик назвал более адекватной. Он также отметил, что в долгосрочной перспективе Германия занимает правильную позицию – ведь если газопровод не будет завершен, в Европе могут повыситься цены на топливо и на товары, как следствие.

Ранее представитель немецкого внешнеполитического ведомства заявил, что проект трубопровода не стоит расценивать как "панацею", способную "урезонить" Россию.

В апреле канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что вокруг "Северного потока – 2" ведется политическая борьба. При этом политик подчеркнула, что Германия приняла решение в пользу трубопровода.

