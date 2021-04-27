В Госдуме уверены, что "Северный поток – 2" будет достроен

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa
Попытки помешать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2" будут продолжаться, однако проект будет реализован, заявил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. Об этом сообщает RT.
"Прогноз может быть только один – проект будет завершен. Попытки помешать проекту будут. Мы это видим и сейчас, и по прошлым событиям. Понятно, что есть те, кому неинтересно присутствие нашего газа в Европе. Потому что это конкуренция", – сказал Гладких.
Депутат отметил, что проект является чрезвычайно выгодным для стран Евросоюза, поскольку трубопроводный газ гораздо надежнее и дешевле сланцевого. Кроме того, "Северный поток – 2" прекрасно выпишется в экономическую логику европейских стран, уверен Гладких.
"Те, кто желают поставлять сланцевый газ, конечно же, понимают, что по экономике они однозначно проиграют трубопроводному газу. Который и по надежности, и по цене значительно выгоднее", – заключил парламентарий.
Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступило к работе по укладке "Северного потока – 2" в территориальных водах Дании. Отмечается, что баржа "Фортуна" также продолжает работу по строительству газопровода.
По словам вице-премьера Александра Новака, газопровод "Северный поток – 2" достроят в 2021 году. Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.
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