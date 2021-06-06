Захарова назвала "отчаянной акцией" изображение Крыма на форме сборной Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "отчаянной художественной акцией" решение присоединить Крым к силуэту Украины на форме украинской сборной по футболу. Таким мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

"Жаль, что только на это вся надежда. Прием не новый. Называется тромплей (trompe-l'œil) – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив – представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего", – написала дипломат.

Она также коснулась вопроса националистического лозунга, который, по словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, спрятан на форме спортсменов (речь идет о фразе "Слава Украине!", на которую отвечают "Героям слава!"). По ее словам, эта "националистическая кричалка" ассоциируется на Украине и за ее пределами с Украинской повстанческой армией, Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. Деятельность первой, между тем, с 17 ноября 2014 года запрещена в России.

Как отметила дипломат, украинский лозунг полностью копирует германский нацистский аналог, однако власти Украины пытаются наполнить его позитивным смыслом, дистанцируясь от неудобного прошлого.

Ранее Андрей Павелко представил новую форму украинской сборной по футболу, в которой она выступит на Евро-2020. На ней изображен силуэт Украины, в границы которой включили Крым, а также ДНР и ЛНР.

