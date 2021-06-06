Захарова назвала "отчаянной акцией" изображение Крыма на форме сборной Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "отчаянной художественной акцией" решение присоединить Крым к силуэту Украины на форме украинской сборной по футболу. Таким мнением она поделилась в своем Telegram-канале.
"Жаль, что только на это вся надежда. Прием не новый. Называется тромплей (trompe-l'œil) – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив – представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего", – написала дипломат.
Она также коснулась вопроса националистического лозунга, который, по словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, спрятан на форме спортсменов (речь идет о фразе "Слава Украине!", на которую отвечают "Героям слава!"). По ее словам, эта "националистическая кричалка" ассоциируется на Украине и за ее пределами с Украинской повстанческой армией, Степаном Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. Деятельность первой, между тем, с 17 ноября 2014 года запрещена в России.
Как отметила дипломат, украинский лозунг полностью копирует германский нацистский аналог, однако власти Украины пытаются наполнить его позитивным смыслом, дистанцируясь от неудобного прошлого.
Ранее Андрей Павелко представил новую форму украинской сборной по футболу, в которой она выступит на Евро-2020. На ней изображен силуэт Украины, в границы которой включили Крым, а также ДНР и ЛНР.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: