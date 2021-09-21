Глава МИД Франции сообщил о намерении встретиться с Лавровым

Фото: AP/TASS/Hussein Malla

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о намерении провести встречу с российский коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН на текущей неделе. Об этом пишет РИА Новости.

По заявлению французского дипломата, одной из тем для обсуждения станет вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

"Иран продолжает нарушать свои обязательства. Этот вопрос вызывает обеспокоенность. Мы обсудим его и с Россией, и Китаем", – сказал Ле Дриан.

Он добавил, что в ходе беседы он также планирует затронуть вопросы, связанные с Афганистаном, Ливией и Украиной.

Ранее Лавров заявил, что Россия в любое время восстановит полноценные отношения с Западом, как только получит уверенность в партнерах. По словам дипломата, Москва стремится не зависеть ни от кого в обеспечении своей безопасности.