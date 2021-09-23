Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данные переговоры не значились в графике российского дипломата на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча прошла после новых обвинений Великобритании в адрес РФ по делу Скрипалей.

В начале встречи министры заявили, что рады возможности провести разговор. После этого переговоры продолжились за закрытыми дверями.

Ранее Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Перед началом переговоров за закрытыми дверями российский дипломат заявил, что Россия не будет присоединяться к НАТО.

До этого британская полиция назвала имя третьего россиянина, которого обвиняют в причастности к отравлению Скрипалей. В покушении на убийство заочно обвинен Денис Сергеев, который якобы является сотрудником российских спецслужб.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта 2018 года, некоторое время они находились в коме, однако позже пришли в себя. Британские власти утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которые попали на записи с камер видеонаблюдения в Солсбери. Лондон полагает, что они являются сотрудниками ГРУ. Владимир Путин при этом позже опроверг данное утверждение, отметив, что подозреваемые являются обычными гражданскими лицами.