ООН обеспокоена гиперзвуковыми пусками КНДР и призывает к дипломатическим контактам

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В ООН обеспокоены сообщениями о недавних гиперзвуковых пусках КНДР. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга отметил, что единственный путь к урегулированию на Корейском полуострове лежит через дипломатическое взаимодействие сторон.

"Мы видели эти очень беспокоящие сообщения. Мы по-прежнему уверены, что единственный путь продвижения вперед на Корейском полуострове – дипломатическое взаимодействие сторон", – цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, на испытательном запуске присутствовали член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и ведущие официальные лица в секторе оборонной науки.