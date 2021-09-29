ООН обеспокоена гиперзвуковыми пусками КНДР и призывает к дипломатическим контактам

29 сентября, 20:14
Фото: AP Photo/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
В ООН обеспокоены сообщениями о недавних гиперзвуковых пусках КНДР. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга отметил, что единственный путь к урегулированию на Корейском полуострове лежит через дипломатическое взаимодействие сторон.
"Мы видели эти очень беспокоящие сообщения. Мы по-прежнему уверены, что единственный путь продвижения вперед на Корейском полуострове – дипломатическое взаимодействие сторон", – цитирует Дюжаррика РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны.
По данным южнокорейского агентства Yonhap, на испытательном запуске присутствовали член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и ведущие официальные лица в секторе оборонной науки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: