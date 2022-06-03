Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании 40 млрд долларов для Украины – СМИ

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Члены Конгресса требуют от администрации президента США Джо Байдена предоставить детальную информацию о расходовании выделенных на помощь Украине средств, пишет Politico.
Авторы материала отмечают, что конгрессмены уже предупредили администрацию президента, что будущий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов конгресса.
Как указывает издание, министерство обороны США не представило в должный срок законодателям отчетность о расходах, связанных с обеспечением безопасности европейских партнеров.
До этого сообщалось, что палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов на прошлой неделе, однако сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал документ и потребовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств. Он заявил, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данной инициативы.
Позже сенат США одобрил закон о выделении помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Уточняется, что 51 из 100 сенаторов выступил за данную инициативу, этого достаточно для ее утверждения.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сотни миллионов долларов
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