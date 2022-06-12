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Политика

01:17

США сегодня еще более разобщены, чем в годы войны во Вьетнаме – Киссинджер

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/eabff

В настоящее время США являются еще более разобщенной страной, чем в годы войны во Вьетнаме, заявил бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер.

По его словам, сейчас в стране оспаривают даже базовые американские ценности, включая вопросы свободы личности и положения конституции. Он отметил, что раньше термин "национальные интересы" был наполнен смыслом и это даже не обсуждалось.

"Теперь это закончилось. Каждая администрация сталкивается с непрекращающейся враждебностью со стороны оппозиции, в основе которой лежат идейные разногласия", – сказал Киссинджер в интервью изданию The Sunday Times.

Говоря о НАТО, экс-госсекретарь США отметил, что важно сохранить альянс, который отражает американское и европейское сотрудничество. По его мнению, члены альянса объединились из-за ситуации на Украине, поскольку это напомнило им о старых угрозах. В то же время он подчеркнул, что если никто не хочет, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе, то нужно не забывать о ней и после завершения спецоперации на Украине найти место для РФ.

Ранее Киссинджер заявил, что западным странам необходимо прекратить попытки нанести России поражение, используя ВСУ, ради избежания катастрофы в Европе. Говоря о фатальных последствиях в случае игнорирования места России в европейском раскладе сил, экс-госсекретарь призвал Запад заставить Украину пойти на диалог, не затягивая кризис. Он подчеркнул, что продолжение огня не будет говорить о борьбе за свободу Украины, напомнив о важной роли РФ для баланса сил в Европе.

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