В США ожидают досрочный уход Байдена с поста президента

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Президент США Джо Байден досрочно оставит свой пост, заявил американский телеведущий Грег Гатфелд в эфире телеканала Fox News.

В первую очередь такое предположение связано с ростом цен на топливо и иных социально-экономических проблем, которые стали причиной падения рейтинга Байдена.

Уточняется, что в настоящее время цена за галлон в США составляет 5 долларов, при этом во время президентского срока бывшего американского лидера Дональда Трампа она составляла около 1,77 доллара.

"Это значит, что к концу срока Джо бензин будет стоить 800 долларов за галлон. Шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдет в отставку досрочно", – отметил Гатфелд.

По словам телеведущего, только три штата настроены положительно в отношении американского лидера.

Ранее глава американской ассоциации нефти и газа Тим Стюарт заявил, что энергетический кризис, который сейчас переживают США, может стать самым сложным за последние 50 лет.

Он отметил, что цены на дизельное топливо и бензин бьют рекорды, при этом запасы находятся на критически низком уровне. Стюарт обвинил администрацию Соединенных Штатов в отсутствии стратегии по разрешению данной ситуации.

