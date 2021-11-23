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Политика

02:48

В Белом доме подтвердили намерения Байдена баллотироваться на второй срок

политика за рубежом

Фото: AP/TASS/Susan Walsh

Американский лидер Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Джен Псаки, пишет РИА Новости.

"Да, таковы его намерения", – подтвердила Псаки.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня.

По данным на 7 октября текущего года, работу нынешнего главы государства одобряли лишь 38% взрослых американцев. При этом 53% респондентов относились к деятельности Байдена негативно.

В июле рейтинг одобрения Байдена впервые с момента его вступления в должность опустился до 50%. 45% американцев тогда заявляли, что не одобряют деятельность действующего президента, еще 5% не сформировали позиции по данному вопросу.

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