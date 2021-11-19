Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после колоноскопии

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Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Джо Байден вернулся к своим обязанностям после нахождения под наркозом. При этом американский лидер еще проходит плановый медицинский осмотр в центре ВМС Соединенных Штатов имени Уолтера Рида. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Президент поговорил с вице-президентом и руководителем аппарата сотрудников Белого дома в 11:35 утра. Он был в хорошем расположении духа и в это время приступил к своим обязанностям", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Джо Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока находился в госпитале под анестезией во время проведения колоноскопии.
До этого Псаки заявила, что участившиеся приступы кашля у Байдена не являются поводом для беспокойства. Представитель американской администрации отметила, что во всех поездках Байдена сопровождает врач и проводит регулярный осмотр. Среди причин кашля Псаки назвала незначительную простуду или необходимость прочистить горло во время выступлений.
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