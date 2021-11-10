Путин и Байден проведут очную встречу в начале 2022 года – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Patrick Semansky
Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в начале следующего года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Коммерсант".
По информации издания, вероятно, что до конца текущего года главы государств проведут беседу в формате видеоконференции, а уже в начале 2022 года встретятся лично.
Также уточняется, что, предположительно, темой разговора станет реализация договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве.
"Детали еще до конца не согласованы, а потому ни в Кремле, ни в Белом доме не спешат раскрывать подробности", – говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле, как и в Белом доме, пока не располагают информацией об очной встрече президентов России и Соединенных Штатов до конца текущего года.
Официальный представитель Кремля также подчеркивал, что определенные понимания на этот счет были достигнуты во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Саммит Россия – США состоялся 16 июня 2021 года в Женеве. Как отметил тогда Песков, итог переговоров Путина и Байдена оценивается положительно.
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