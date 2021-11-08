В Кремле не располагают информацией об очной встрече Путина и Байдена до конца 2021 года

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Кремль, как и Белый дом, не располагает информацией об очной встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена до конца текущего года.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года", – сказал Песков.

Ранее в этот день заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти пока не в состоянии сообщить, могут ли лидеры двух стран встретиться до конца года лично или в режиме онлайн.

До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что ей пока нечего сказать относительно возможной встречи президентов РФ и США до конца текущего года.

В ноябре Песков допустил проведение очной встречи лидеров России и Соединенных Штатов в текущем году. Он подчеркивал, что определенные понимания на этот счет были достигнуты во время визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.