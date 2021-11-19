Байден временно передаст полномочия вице-президенту

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Президент США Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться в госпитале под анестезией во время проведения колоноскопии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она пояснила, что в пятницу, 19 ноября, Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медицинский осмотр.

"Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", – сказала Псаки, передает РИА Новости.

По ее словам, ближе к вечеру пресс-служба президентской администрации опубликует отчет о состоянии здоровья Байдена по итогам обследования.

Этот случай станет первым за время президентства Байдена, когда он передаст свои полномочия вице-президенту.

Ранее Псаки заявила, что участившиеся приступы кашля у Байдена не являются поводом для беспокойства. Представитель американской администрации отметила, что во всех поездках Байдена сопровождает врач и проводит регулярный осмотр. Среди причин кашля Псаки назвала незначительную простуду или необходимость прочистить горло во время выступлений.