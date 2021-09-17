В Белом доме призвали не беспокоиться из-за частых приступов кашля у Байдена

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Участившиеся приступы кашля у президента Соединенных Штатов Джо Байдена не являются поводом для беспокойства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соответствующий вопрос ей задали в ходе брифинга. Трансляция велась на официальной странице Белого дома в YouTube.

Представитель американской администрации отметила, что во всех поездках Байдена сопровождает врач и проводит регулярный осмотр.

Среди причин кашля Псаки назвала незначительную простуду или необходимость прочистить горло во время выступлений.

В мае более 120 отставных генералов США усомнились в психическом и физическом здоровье Байдена. Они заявили, что нация находится в опасности.

Экс-генералы также отметили, что нынешняя администрация США запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права граждан. Речь идет о более чем 50 подписанных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации.