Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

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Рейтинг действующего президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Как передает РИА Новости, работу нынешнего главы государства одобряют лишь 38% взрослых американцев. При этом 53% респондентов относятся к деятельности Байдена негативно.

Уточняется, что три недели назад соотношение сторонников и противников действующего президента составляло 42% за и 50% против.

В ходе опроса исследователям также удалось выяснить, что 55% американцев считают Байдена и его администрацию недостаточно компетентными.

Больше всего граждане недовольны действиями президента в вопросах миграции (25% за и 67% против), внешней политики (34% за и 58% против) и экономики (39% за и 55% против).

Исследование проводилось посредством телефонного опроса с 1 по 4 октября. Его погрешность составляет порядка 2,7%.

В июле рейтинг одобрения деятельности Байдена впервые с момента его вступления в должность опустился до 50%. Таким образом, 45% американцев заявили, что не одобряют деятельность Байдена, 5% не сформировали позиции по данному вопросу.

Опрос был проведен во всех американских Штатах и городе Вашингтон, в нем приняли участие более тысячи граждан страны старше 18 лет.