Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

03:14
Фото: POOL/EPA/TASS/TASOS KATOPODIS
Рейтинг действующего президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.
Как передает РИА Новости, работу нынешнего главы государства одобряют лишь 38% взрослых американцев. При этом 53% респондентов относятся к деятельности Байдена негативно.
Уточняется, что три недели назад соотношение сторонников и противников действующего президента составляло 42% за и 50% против.
В ходе опроса исследователям также удалось выяснить, что 55% американцев считают Байдена и его администрацию недостаточно компетентными.
Больше всего граждане недовольны действиями президента в вопросах миграции (25% за и 67% против), внешней политики (34% за и 58% против) и экономики (39% за и 55% против).
Исследование проводилось посредством телефонного опроса с 1 по 4 октября. Его погрешность составляет порядка 2,7%.
В июле рейтинг одобрения деятельности Байдена впервые с момента его вступления в должность опустился до 50%. Таким образом, 45% американцев заявили, что не одобряют деятельность Байдена, 5% не сформировали позиции по данному вопросу.
Опрос был проведен во всех американских Штатах и городе Вашингтон, в нем приняли участие более тысячи граждан страны старше 18 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: