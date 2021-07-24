Рейтинг одобрения Байдена среди американцев впервые упал до 50%

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Фото: depositphotos/etienjones
Рейтинг одобрения деятельности президента Соединенных Штатов Джо Байдена впервые с момента его вступления в должность опустился до 50%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в июле, в июне этот показатель был на 6% выше, передает ТАСС.
Таким образом, 45% американцев заявили, что не одобряют деятельность Байдена, 5% не сформировали позиции по данному вопросу. Отмечается, что оценка деятельности варьировалась в зависимости от партийной принадлежности опрошенных. Среди сторонников Демократической партии США положительно о главе государства отозвались 90% участников опроса, среди республиканцев – 12%.
Опрос был проведен во всех американских Штатах и городе Вашингтон, в нем приняли участие более тысячи граждан страны старше 18 лет. Уточняется, что погрешность данных не превышает 4%.
В июне член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон потребовал от Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности. Во время президентства Дональда Трампа Джексон работал врачом Белого дома. Он указал на "умственный упадок", "оплошность" и забывчивость действующего лидера страны.
По его словам, американцы заслуживают знать, что Байден может выполнять обязанности, требуемые от должности, и заслуживают полной прозрачности психического состояния своего лидера. Он также считает, что граждане США не доверяют президенту.
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