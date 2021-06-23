Президент США назвал смехотворной зарплату американских пожарных

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Президент США Джо Байден назвал смехотворной зарплату пожарных в Соединенных Штатах, передает агентство Reuters со ссылкой на журналистов пула Белого дома.

Отмечается, о том, что пожарные получают 13 долларов в час, американский лидер узнал в ходе встречи с руководством Федерального управления по чрезвычайным ситуациям. Журналисты сообщили, как только Байден услышал эту цифру, он "ударил по столу".

Ранее стало известно, что республиканец, член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон потребовал от Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности. По его словам, американцы заслуживают знать, что лидер Соединенных Штатов может выполнять обязанности, требуемые от должности, и заслуживают полной прозрачности его психического состояния.