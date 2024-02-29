Суд исключил Трампа из праймериз в штате Иллинойс – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Суд в американском Иллинойсе постановил исключить экс-президента США Дональда Трампа из предварительных выборов республиканцев в штате. Об этом сообщает Chicago Suntimes.

Вместе с тем окружной судья приостановил исполнение данного решения до пятницы, 1 марта, в ожидании обжалования его Трампом.

Как сообщает РИА Новости, сам политик уже заявил, что считает это судебное решение неконституционным и планирует его обжаловать.

Ранее сообщалось, что иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Их авторы ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента не может человек, причастный к организации мятежей.

Противники Трампа уверены, что мятежом можно считать события вокруг штурма Капитолия в 2021 году.

Тем не менее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что Дональд Трамп является безальтернативным кандидатом от республиканцев для участия в президентских выборах.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей