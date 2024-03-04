Трамп назвал округ Колумбия "болотом" после проигрыша Хейли на праймериз

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал "болотом" округ Колумбия, где проиграл первичные выборы (праймериз) Республиканской партии. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию политика в соцсетях.

До этого экс-постпред США при ООН Никки Хейли взяла лидерство на праймериз в Колумбии.

"Я намеренно держался в стороне от голосования в округе Колумбия, потому что это болото с очень небольшим числом делегатов, которые не дают никакого преимущества", – заявил Трамп.

По мнению политика, экс-постпред при ООН Никки Хейли, одержав победу на праймериз в Колумбии, оставила там все свои время, усилия и деньги. В свою защиту он добавил, что ему удалось одержать верх над "слабыми" противниками в штатах Миссури, Айдахо и Мичиган.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что идеи Трампа устарели, он намерен отбросить американское государство в прошлое. Вместе с тем 81-летний Байден добавил, что 77-летний Трамп "почти так же стар", как и он сам.

