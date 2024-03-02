Трамп заявил, что США ослаблены и унижены на мировой арене

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США унижены на мировой арене и продолжают слабеть из-за политического курса нынешнего американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Нашу экономику крушит инфляционный кошмар Байдена. На наши границы совершаются набеги, наши ценности подвергаются атакам. Мужчины вторгаются в женские виды спорта. Америка слабеет, она унижена на мировой арене", – заявил Трамп.

Трамп также заявил, что он вместе с избирателями продолжит делать США Великой.

"Мы вернем свою свободу и восстановим мир благодаря силе. Четыре года назад у нас была величайшая страна, а теперь наша страна – это посмешище для всех", – заявил Трамп, призвав американцев "уволить" Байдена.

Ранее стало известно, что суд отказал Трампу в отсрочке выплаты 454 млн долларов по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.

До этого Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового. По словам президента Соединенных Штатов, результаты ничем не отличаются от прошлогодних. Всего, по данным журналистов, Байден провел внутри медицинского центра 2 часа и 34 минуты.