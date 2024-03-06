Байден проигрывает праймериз демократов в американском Самоа бизнесмену Палмеру

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден проигрывает предварительные выборы демократов в американском Самоа – заморской территории США – бизнесмену Джейсону Палмеру. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты голосования.

Так, по итогам подсчета почти всех бюллетеней, Байдену удалось заручиться поддержкой лишь 44% голосов, тогда как Палмер получает все оставшиеся 56% голосов.

Тем не менее ранее американские СМИ спрогнозировали действующему американскому лидеру уверенную победу в 11 штатах страны в рамках праймериз демократов.

Одновременно с этим лидерство в первичных выборах от республиканцев держит бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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