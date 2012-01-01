Трамп – о Путине: мы с ним хорошо ладили, надеюсь сделать это снова

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью владельцу соцсети X, миллиардеру Илону Маску. Они затронули темы отношений политика с Россией и лично Владимиром Путиным, конфликт на Украине и угрозу ядерной войны. Не обошли и историю с покушением на митинге в штате Пенсильвания. Самые яркие цитаты – в нашем материале.

О покушении

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Дональд Трамп и Илон Маск более двух часов говорили в прямом эфире на платформе X. По словам владельца соцсети, беседа с кандидатом в президенты США уже собрала в совокупности миллиард просмотров. При этом она началась с более чем 40-минутной задержкой, спровоцированной масштабной DDоS-атакой, сообщил Маск.

Одной из тем стало покушение на Трампа, которое произошло на предвыборном митинге в городе Батлер 13 июля.

"Случаются ситуации, когда ты ощущаешь что-то сюрреалистичное. Никогда раньше подобного не чувствовал", – подчеркнул политик.





Дональд Трамп кандидат в президенты США Сразу понял, что это пуля и она попала в ухо, удар очень сильный. Услышал, как люди кричат: "Пули, ложись!" Я верующий и теперь уверовал сильнее.

По словам Трампа, до выстрела он повернул голову немного вправо, чтобы посмотреть на таблицу со сведениями по нелегальной миграции в США. Так как это фактически его уберегло от смерти, политик пообещал "спать с ней в обнимку".

"Нелегальная миграция спасла мне жизнь", – пошутил кандидат в президенты.

Также Трамп отметил, что силовики недостаточно скоординированно работали в тот день, и пообещал вернуться в Батлер с новым митингом в октябре.

О России и Владимире Путине

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что во время его президентства в 2017–2021 годах у него были хорошие отношения с российским лидером. По словам политика, он прекрасно знал Владимира Путина и надеется на восстановление отношений с ним в случае своей победы на выборах.





Дональд Трамп кандидат в президенты США Мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо.

В целом же Трамп назвал Путина, а также лидеров Китая и КНДР Си Цзиньпина и Ким Чен Ына "лучшими в своем деле", а также "умными и жесткими" политиками, которые будут защищать свои страны. А президента России он охарактеризовал еще и как "хорошего переговорщика".

При этом Трамп отдельно отметил: союз РФ и Китая допускать нельзя. Если бы его не было, эти страны "не угрожали США, а нуждались бы в них", объяснил кандидат в президенты.

О СВО

Фото: министерство обороны РФ

Дональд Трамп снова выразил мнение, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, никакого конфликта на Украине не случилось.

"Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого, не стоит, Владимир". Это была наша последняя беседа. Он никогда, ни за что не пошел бы на это", – сказал Трамп.

В целом в начале конфликта политик обвинил пока еще действующего президента США. По мнению Трампа, эскалация возникла из-за слов Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО. Подобные "глупости" можно совершить только из-за "низкого IQ", отметил политик.



(вступлением Украины в НАТО. – Прим. ред.) . А мы берем и заявляем такое.

Дональд Трамп кандидат в президенты США Россия никогда не согласилась бы с подобным. А мы берем и заявляем такое.

Кроме того, Трамп отметил, что у Украины есть нехватка личного состава для ведения боевых действий, из-за чего им приходится призывать "очень молодых и очень старых".

"Как известно, Россия победила Германию вместе с нами, и они победили Наполеона <…>. Они представляют собой большую военную силу", – заявил Трамп.

О реальности ядерной войны

Фото: министерство обороны РФ

Дональд Трамп назвал угрозу применения ядерного оружия главной опасностью человечества.





Дональд Трамп кандидат в президенты США Самая большая угроза – это не глобальное потепление. Самая большая угроза – это ядерное потепление.

"Сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал. Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде Байдена случилась какая-нибудь глупость", – сказал Трамп, добавив, что нынешняя американская политика может привести к третьей мировой войне.

О политических соперниках

Республиканец Трамп не мог отказать себе в удовольствии еще больше покритиковать оппонентов из Демократической партии. Кроме слов о "низком IQ" и "глупостях" Джо Байдена, его оппонент допустил еще ряд резких высказываний об умственной форме действующего американского лидера.





Дональд Трамп кандидат в президенты США Байден близок к стадии овоща, по моему мнению.

Кадры с отдыха президента США, где он "едва мог ходить", Трампа тоже сильно разочаровали.

"Как будто у нас просто нет президента", – подчеркнул он.

При этом нынешний вице-президент Камала Харрис, которая заменила Байдена в качестве кандидата от демократов на ноябрьских выборах, "будет еще хуже", убежден Трамп.

"Он некомпетентен, и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит", – заявил собеседник Илона Маска.

После интервью с Трампом владелец соцсети X пригласил на такой же разговор Камалу Харрис. Однако пока в ее предвыборном штабе лишь ответили, что кандидат от республиканцев пытается услужить Маску и другим "самовлюбленным богачам". При этом Трамп и Харрис уже скоро встретятся лицом к лицу – их дебаты назначены на 10 сентября.

