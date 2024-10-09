Маск заявил, что Харрис после победы на выборах президента посадит его в тюрьму

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что может попасть в тюрьму в случае победы кандидата в президенты от Демократической партии США Камалы Харрис, передает телеканал "360".

Маск отметил, что если на грядущих американских выборах проиграет кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, то "ему конец". Предприниматель также поинтересовался у Карлсона, сколько времени, по его мнению, Маску придется провести в тюрьме.

Отмечается, что поводом для преследования Маска может стать его пост в соцсети X, в котором он прокомментировал повторное покушение на Трампа. Предприниматель задался вопросом о том, по какой причине никто не предпринимал попыток убить представителей Демократической партии – нынешнего американского лидера Джо Байдена и вице-президента Харрис.

Позже Маск удалил пост, так как согласился с одним из пользователей Х, который высказал мнение, что слова предпринимателя будут специально трактовать неверно.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. По данным агентства Reuters, рейтинги двух кандидатов до проведения теледебатов были практически равными: согласно общенациональному опросу от 8 сентября, уровень поддержки Трампа составил 48%, а Харрис – 47%.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.