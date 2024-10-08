Маск назвал эмодзи клоуна олицетворением кандидата в вице-президенты США Уолца

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Эмодзи клоуна олицетворяет кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск, передает РИА Новости.

"У Уолца есть свой собственный эмодзи", – написал Маск в соцсети X.

Ранее бизнесмен предупредил о скатывании США в тиранию в случае поражения кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на выборах. Он также заявил, что вице-президент Камала Харрис уже управляет страной, так как нынешний президент США Джо Байден редко появляется на работе.

По мнению бизнесмена, Трамп может справиться с управлением страной намного лучше, чем Харрис. Он также согласился с мнением о том, что Байден и Харрис укоряют его за взгляды.