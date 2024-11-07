Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском свой полет на Марс

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на победу республиканца Дональда Трампа на выборах в США.

Зеленский, поздравляя Трампа с победой, подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку от США. Глава Украины также вспомнил, что во время встречи с американским политиком в сентябре этого года они обсуждали киевский "план победы".

"А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он считает, что на выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания.

Дональд Трамп провел встречу с Зеленским 27 сентября. Во время переговоров республиканец пообещал, что в случае переизбрания сможет урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он заверил, что постарается найти решение, которое устроит обе стороны.

Зеленский, в свою очередь, попытался убедить Трампа в том, что не относится к противникам республиканцев. Украинский президент назвал разговор с Трампом очень содержательным, добавив, что в ходе него представил политику украинский "план победы".