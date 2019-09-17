Названы привлекающие молодежь для жизни города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/dimaberkut

Финансовый университет при правительстве России проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов, сообщает "Российская газета".

Исследование показало, что молодые люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петербург и другие места, где можно найти высокооплачиваемую работу.

Специалисты утверждают, что группа населения от 18 до 30 лет наиболее чувствительна к возможностям для профессионального и личностного развития, а также к повышению качества собственной жизни. Оказалось также, что больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

В то же время не особо стремится к переезду молодежь из Москвы, Севастополя, Грозного, Краснодара, Симферополя.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец рассказал, что основном народ пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования.

Он пояснил, что они знакомятся там с высокими стандартами качества жизни, получают качественное образование, но оно подразумевает возможности выбора рабочих мест с высокой зарплатой. В таких крупных городах, как Омск или Челябинск, на всех желающих мест не хватает, говорит эксперт.

"То есть главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать, – это противоречие между высоким стандартом качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать", – заключил он.

Накануне сообщалось, что большинство россиян хотели бы побывать в Италии, Франции, США и Турции. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами аналитического центра НАФИ.

Исследование показало, что итальянские и французские города хотели бы посмотреть по 9% опрошенных. Еще по 7% мечтают побывать в Штатах и на турецких курортах.

В Германии хотели бы побывать 5%, а в Великобритании и в Испании – по 4%. Съездить в Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, а также Египет и другие страны Ближнего Востока хотели бы по 3% на каждое направление.

Чехия, Израиль, Греция и Скандинавские страны привлекают по 2% россиян. При этом 1% опрошенных признаются, что просто хотели бы побывать в любой зарубежной стране. Зато 9% респондентов вообще не хотят выезжать за рубеж.