Объединенная сеть кинотеатров закроет все кинозалы в Москве с 26 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Объединенная сеть кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") с 26 марта закроет все кинотеатры в Москве из-за коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу сети.
"В соответствии с указом мэра Москвы от 25 марта в Москве с 26 марта временно кинотеатры приостанавливают коммерческие кинопоказы", – сообщили в пресс-службе.
Ранее объединенная сеть приостановила работу 22 кинотеатров из 78 в России. В столичном регионе ограничения коснулись кинотеатров в ТЦ "Мега Химки", "Мега Белая Дача" и "Мега Теплый стан".
21 марта сеть кинотеатров "КАРО" закрыла семь кинозалов в Москве. Речь идет о кинотеатрах, расположенных в Подольске, в торговых центрах "Капитолий Вернадского", "Вегас Кунцево", "Vegas Крокус Сити", Vegas, а также расположенные на Шереметьевской улице и на Севастопольском проспекте. Всего у сети 16 кинозалов в столичном регионе.
Накануне правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Запрещается также курение кальянов.
С 21 марта для посетителей не работают столичные бассейны, фитнес-центры, аквапарки, сауны и другие объекты физической культуры и спорта.
Сергей Собянин отмечал, что за десять дней порядка миллиона человек прибыло в Россию из-за рубежа. Он обратил внимание, что заболевание показывает высокую динамику распространения.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
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